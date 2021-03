ÜHE PERE TRAGÖÖDIA: laps andis isale surmava noahoobi. Sellega lõppes aastaid kestnud terror 

„Ma kaitsen sind! Ma kaitsen ennast!“ prahvatas kägarasse tõmbunud poiss läbi pisarate tema juurde jooksnud emale. Mõni sekund varem oli köögis nurka surutud poiss haaranud esimese ette juhtunud noa ja selle oma isale kõhtu löönud. Sel hetkel kulmineerus 15 aasta jagu ähvardusi, alandusi ja jõhkrat vägivalda.

2020. aasta 23. veebruar. Kõikjal Eestis ollakse juba vabariigi aastapäeva meeleolus. Tehakse pidupäevaks ettevalmistusi või siis pidutsetakse ise. Ees ootab vaba päev. Ühes Eestimaa külas on sugulased ja peretuttavad kogunenud sünnipäevale. Kokku umbes paarkümmend inimest. Üheksa-kümne paiku asub osa seltskonnast – eeskätt need, kes on peole tulnud lastega – minekule. Enamik jääb veel edasi tähistama. Nende seas ka sünnipäevalise naise vend Kalle*, tema endine naine Anneli ja nende ühine poeg Kaspar.