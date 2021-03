AJALOOLINE KOHTUOTSUS: kohus mõistis Saaremaa surmakutsari mõrvas süüdi

Andres Reinarti kaasus on siinses kohtupraktikas märgilise tähtsusega – mitte kunagi varem pole roolijoodikut süüdistatud mõrvaparagrahvi alusel. Senine kohtupraktika näeb ette, et surmaga lõppenud avarii põhjustajale on esitatud süüdistus paragrahvi alusel, mis käsitleb sõidukijuhi poolt liiklusnõuete rikkumist, kui see on toime pandud joobeseisundis ning kui sellega on põhjustatud kahe või enama inimese surma.