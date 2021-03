Eesti uudised GALERII | Maskivastased: „Me ei ütle, et koroonat pole olemas. Me ei alahinda arstide tööd. Aga praegused piirangud ei ole mõistlikud.“ Sirje Presnal , täna 10:48 Jaga: M

GALERII

ÜLEPINGUTAMINE: Tauno ja Elis Annelie Jürgenstein on seda meelt, et valitsus on koroonapiirangutega kõvasti üle pingutanud. „See on nagu kure tapmine kahuriga,“ leiab Tauno. „Parim mida me teha saame, on hoida end heas füüsilises vormis, haigus vastu võtta ja läbi põdeda. Ning hoida riskirühmi. Koroona ei ole piisav põhjus, et ühiskonda tervikuna lukku keerata.“ Foto: Robin Roots

Koroonapiirangute vastaste kohta liigub mitmesuguseid müüte: nad arvavad kõik, et Maa on lame; nad ei usu, et koroonaviirus on olemas ja nad üldse ei teagi, mis vahe on bakteril ja viirusel; nad ei hooli teaduspõhisusest ja neil on savi, et inimesed kannatavad. Paljud neist on aga pragmaatikud, kes leiavad, et ühiskonna sulgemine teeb suuremat kahju kui viirus ise. Nii mõnegi elukorraldus ja sissetulek on piirangute tõttu saanud suure löögi.