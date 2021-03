Endine kurjategija jäi Eesti kodakondsuseta: 15 korda karistatud inimene kaebas riigi kohtusse 

Menetluse käigus tuvastati, et seda inimest on kriminaalkorras viieteistkümnel korral karistatud kuritegude eest ning aastatel 2002–2014 on ta toime pannud ka 19 väärtegu. Valitsuse mullu 30. juuli korraldusega otsustati talle mitte Eesti kodakondsust anda, kuna teda on kriminaalkorras korduvalt karistatud kuritegude eest. See inimene on kolmeteistkümnel korral pannud toime korduvaid vargusi, varguse katseid ja kahel korral hoidis ja tarbis psühhotroopseid või narkootilisi aineid. Valitsusel ei tekkinud veendumust, et ta on oma seadusvastasest käitumisest õppust võtnud ning soovib käituda lojaalselt ja õiguskuulekalt, selgub Tallinna halduskohtu tänavu aasta veebruarikuisest otsusest.

Valitususe korralduse kohtusse andnud endine kriminaal teatas, et alates 2015. aastast on ta alustanud uue eluga, viis aastat pole teda kriminaal- ega väärteokorras karistatud. Kaebaja on töötukassas arvel, osaleb kursustel ja töötab iluvaldkonnas. Kohus kaebust ei rahuldanud. Otsus on jõustnud.