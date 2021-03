Edaspidi võib saada väärteoohver õiguse toimikuga tutvuda 

Väärteomenetluse seadustiku § 62 muutmise seaduse eelnõu on algatatud õiguskantsleri ettepanekul. „Muudatuse eesmärk on võimaldada väärteo tõttu vahetult varalist kahju või tervisekahjustuse saanud isikul tutvuda tema õiguste kaitseks vajaliku väärteomenetluses kogutud teabega. Komisjon ei ole eelnõu teksti lõpliku redaktsiooni osas otsuseid langetanud, nii et veel pole teada, milliseid väärteomenetluses kogutud andmeid edaspidi kannatanule avaldatakse,“ ütles riigikogu pressinõunik Merilin Kruuse. Komisjon jätkab aruteluga sel teemal aprilli alguses.