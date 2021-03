PUHAS EDEVUS? Winchesteri ülikool püstitas kriisiajal Greta Thunbergile kuju 

Winchesteri ülikooli üliõpilasesinduse president Megan Ball rõhutas, et 18aastane Thunberg on kõigile võrratuks eeskujuks, kuna ta juhib valjult ja uhkelt tähelepanu globaalsetele probleemidele, kuid sellegipoolest ei poolda tudengid kuju rajamist, vahendas BBC News.

"Meil on tervisekriis. Paljud õpilased ei pääse ülikoolilinnakusse, paljud näevad vaeva kaugõppel ja neil on hädasti tuge vaja," sõnas Bell. "Me soovime, et ülikool panustaks samasuguse rahasumma – 23 760 naela – tudengite tugiteenuste edendamiseks ülikoolilinnakus." Üliõpilasesindus nimetaskuju rajamist "edevusprojektiks".

Ülikool loodab, et kuju hakkab sümboliseerima nende pühendumist kliimavõitlusele: "Loodame, et kuju inspireerib meie kogukonda ja meenutab, et ükskõik, mis elus ette tuleb, me suudame siiski maailma paremaks muuta. See on sõnum, mis võiks jõuda kõigi meie tudengite ja kõigi noorte inimesteni."