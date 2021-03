Eesti uudised Võltsinguskandaali sattunud maali tegelik autor: „Mäletan, kuidas sättisin aias neid tulbikesi..." Kristiina Tilk , täna 21:27 Jaga: M

„See on muidugi tohutu au, et minu tööd peetakse Malle Leisi vääriliseks, aga kes vähegi kunsti jagab, saab aru, et tema tööd olid teistsugused. Leisi piltides oli mõte, see siin on puhas lillekeste rida, kogu kompositsioon on diletantlik. Ma ei olnud ju mingi kunstnik, tegin pilte kingituseks sõpradele-sugulastele,” ütleb võltsingukahtluse alla sattunud maali tegelik autor.