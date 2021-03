MÄRUL VENEMAAL: relvakaubanduses kahtlustatav viskas politseinike suunas granaate ning pani oma maja põlema 

RT kirjutab, et 61aastane Vladimir Bardanov lukustas end oma perega majja. Moskva aja järgi kell 19 ei olnud olukord veel lahenenud.

Politseinikud on maja ümber piiranud ning kasutavad ruuporit, et veenda meest alistuma, kuid ta ei ole end veel üles andnud. Bardanov saatis küll välja kaks oma pereliiget, kuid jättis oma väimehe pantvangi.

TASS uudisteagentuur kirjutab, et mees korraldas ka plahvatuse, mille tagajärjel läks tema maja põlema. Internetist leitavatelt videotelt on näha, et maja hetkel põleb.