MÄRUL VENEMAAL: mees loopis politseinikke granaatidega ja pani oma maja põlema

Kui politseinikud läbiotsimisorderiga tema uksele ilmusid, lukustas 61aastane Vladimir Bardanov end koos pereliikmetega oma majja. Erinevad allikad annavad läbiotsimise ajendiks erinevaid põhjuseid, vahendab Raadio Vaba Euroopa. Mõnedel andmetel läksid võimud uurima mehe koju peidetud illegaalseid relvi, teistel andmetel olid aga probleemiks hoopis maksmata jäänud maksud. Ilmselt on tõenäolisem siiski esimene versioon. Lõpuks avas ukse avas Vladimiri naine ning kui politseinikud üritasid majja siseneda, viskas mees aknast kaks granaati ja avas automaatrelvast politseinike suunas tule. Üks politseinik sai viga.

Politseinikud olid maja ümber piiranud ning kasutasid ruuporit, et veenda Bardanovit alistuma, kuid ta ei andnud end näole. Hiljem lubas ta majast välja kaks pereliiget, tütre ja lapselapse, kuid jättis oma väimehe pantvangi. Vastasseis kestis tervelt üheksa tundi. Ka pere anus tulutult, et Bardanov välja tuleks.

Vene riiklik uudisteagentuur TASS kirjutab, et mehe käe läbi toimus majas ka mitu plahvatust. Väidetavalt pani mees oma relvaarsenali põlema ning tuli levis kiirelt ülemisele korrusele, kus mees end peitis. Tulekahju ei asutud kohe kustutama, sest majas võis olla veel plahvatusohtlikke esemeid ja granaate. Internetist leitavatelt videotelt on näha, et suur elumaja lahvatas tõepoolest leekidesse ning põles osaliselt maha. Mitu tundi hiljem toodi rusudest välja Bardanovi söestunud surnukeha.