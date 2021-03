Kas alaealiste vägivallatsemised on sagenenud? 

Põhja prefektuuri vanemkorrakaitseametnik Kristel-Liis Kaunismaa. Foto: Hannes Dreimanis

Enne distantsõpet tekkisid tülid pigem koolikeskkonnas, nüüd, mil lapsed veedavad suurema osa oma päevast koduõppel, on tema sõnul füüsilisi tülisid pigem vähem, sest laste sotsiaalsed ja füüsilised kontaktid eakaaslastega on märgatavalt vähenenud. „Esimesed ilusad kevadilmad on noored õue toonud, kus nad loomupoolest liiguvad pigem seltskondades. Füüsilised konfliktid kipuvadki pigem tekkima suuremates seltskondades või kampade vahel. Kambas tuntakse end julgemalt, vastutustunne on jaotunud ning sageli tehakse nii nagu seltskonna liider ütleb,“ ütleb politseinik.

Tallinna laste turvakeskuse juhataja Priit Siig ütleb, et alaealiste käitumises pole ta otseselt halvenemise tendentse täheldanud, riskinoorte seltskond on paraku alati olemas olnud. „Küll võib väita, et suurenenud on vanemate ja perede hulk, kes on lapse kasvatamisega hätta jäänud. See võib olla seotud koroonapandeemiaga, koolid on kinni, lastel on palju vaba aega ja vahel nad seda aega sisustades pahandustesse ka satuvad,“ märgib Siig. Pingeid võib peredes tekitada ka digiõpe, paljud vanemad ei tule selle tagamisega toime, et laps koolitööd korralikult ära teeks. „Koolide sulgemisega on kasvanud probleem alaealiste hulkurlusega ja eks sellega seoses tehakse tänavatel ka rohkem rumalusi,“ lausub Siig.