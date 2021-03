VANURILE SUTS! Järgmisest nädalast lähevad vaktsiinid laiali vastavalt eakate arvule 

Mõned perearstid on vaktsineerimisel võrdsetest võrdsemad: saartele on saadetud ravimeid suurem kogus, sest logistika on nii lihtsam; erinevates katseprojektides osalejaile on antud lisadoose jne. Üldiselt kehtis aga senini reegel, et iga perearst saab korraga 36 doosi arstimit – olgu tema nimistus siis mitusada või mitu tuhat patsienti. Mis on sellise korra tulemus? Kui vaadata kõige esimesena vaktsineerima asutud riskirühma, 80+ aastasi, siis neist on kahe kuuga üle poole vaktsineeritud Saare-, Hiiu-, Lääne- ja Raplamaal, samas kui näiteks Harjumaal on eakaimate vaktsineeritute protsent 38,3 ja Ida-Virus vaid 16,1! „Nagu näha, siis siin ikka suuremad maakonnad tulevad välja,“ nendib haigekassa esmatasandi teenuste osakonna juhataja Külli Friedemann.