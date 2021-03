Juhtkiri | Kelle asi on võlgnike ärakasutamine? 

Kas sotsiaalmeedia kinnistes gruppides aetavat laenuäri, millest oleme varemgi kirjutanud, saab siis päris ühele pulgale seada teineteist tundvate eraisikute omavahelise laenamisega? Kui viimast tehakse pigem kaastundest või soovist lähedast aidata, siis selge on see, et võõrastele laenamise eesmärk – eriti, kui on arvestatav oht, et too võib rahaga nelja tuule poole kaduda – saab olla vaid võimalus lõigata intresside pealt võimalikke riske mitu korda üles kaaluvat rahalist kasu. Seda enam, kui laenatakse välja suuri summasid ja mitmele inimesele korraga, mis paistab sellistes gruppides olevat tavaks, nagu näitavad ajakirjanduslikud eksperimendid.

Paraku selgus vaatluse käigus seegi, et pealtnäha eraisikuliste kokkulepete varjus toimub võlgnike nöörimine, mida ei saaks endale lubada ükski ametlik teenusepakkuja: lepingutesse kirjutatakse intressiprotsent, mis ületab lubatud määra kümme korda; keelatud lisatasud, laenajale kahjulik võlgade tasumise järjekord ja kõige krooniks lepingupunkt, mille järgi on võlgnik vaidluse kohtusse jõudmise korral kohustatud tasuma vastaspoole kohtukulud olenemata sellest, millisele otsusele jõuab kohus. Selline leping on loomulikult õigustühine, ent nähtavasti panustavadki laenuärikad sellele, et oma eluga ummikusse jõudnud võlgnikul ei jagu mahti oma muredega õigussüsteemi poole pöörduda.