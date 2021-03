Suessi kanalis läks kaubaliiklus jälle käima 

Kohalike võimude sõnul peaks liiklus kanalis normaalsesse temposse jõudma kolme-nelja päeva jooksul. Möödunud teisipäevast saati kanalit blokeerinud Ever Giveni nimeline konteinerlaev istub praegu teiste jalust ära ankrus. Keskmiselt läbib kanalit igal normaalsel päeval 51 kaubalaeva ning Ever Giveni järel ootas enam kui 350 alust. Mitu kaptenit jõudis juba otsa ringi pöörata, et võtta ette pikem tee ümber Aafrika.