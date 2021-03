„Tere, soovin osta kolme akent!“ – ehk Kuidas valida oma kodule sobivad aknad? 

Alustuseks võib aken olla PVC-st, puidust, puitalumiiniumist või alumiiniumist, kahe või ühe raamiga, sisseavanev või väljaavanev ja nimekiri jätkub.

Eestis on populaarseimaks tüübiks ühe raamiga sisseavanevad pakettaknad, mida tuntakse ka nii-öelda „Saksa akende“ nime all. Need avanevad tuulutuseks ülevalt ja küljele täielikult. Materjalidest on populaarsemad puit- ja plastaknad, ühe rohkem ka alumiiniumkattega puitaknad.

Kuid millised aknad siis parimad on?

REHPOLi aknatehase müügidirektor Urmo Jaaska selgitab: „Koolkondi on erinevaid, kuid lihtne vastus oleks, et igale aknatüübile on oma koht. Vale oleks öelda, et üks tüüp on teisest igas aspektis oluliselt parem või halvem. Tuleb lähtuda eelkõige oma vajadustest.“

PVC on üks populaarsemaid aknamaterjale oma soodsa hinna tõttu, tihti ka veidi kehva mainega, sest plastik on ju... plastik! Kuid tänapäevased kvaliteetsest PVC-profiilist aknad on väga heade tehniliste näitajatega (suurepärane soojapidavus) ja saadaval on lai valik erinevaid värve (sealhulgas päris kenad puiduimitatsioonid). PVC plussideks on kindlasti soodne hind ja lihtne hooldus, miinusteks suuremate konstruktsioonide valmistamise keerukus (uute majade klaaspinnad järjest suurenevad) ja tehislikum välimus (ehk sobivad pigem moodsatele majadele ja korterelamutele).