„Ebapatriootlikest“ elementidest vabanemine: Peking kontrollib Hongkongi poliitikuid 

Hongkongi valitsusjuht Carrie Lam vaidleb, et pole see asi nii düstoopiline midagi. Ta sõnas, et ega demokraatia polegi selline „üks suurus sobib kõigile“ nähtus ning lubas, et kedagi ei roogita poliitiliste vaadete pärast välja, kuid parlamendis olevat vajalik vabaneda „ebapatriootlikest“ tegelastest. Lam selgitas, et poliitiline kandidaat peab näitama üles ustavust Hongkongile, seadusekuulelikkust ja läbima julgeolekukontrolli. Kui nende asjadega kõik korras, võib valimistest osa võtta. Lisaks väheneb otse rahva poolt valitavate kandidaatide hulk Hongkongi parlamendis pea poole võrra.