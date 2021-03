Riina Solman | Loodame, et inimesed jäävad haiguspäeva hüvitamisega nüüd koju 

Nagu me teame, hüvitab riik haiguspäevi alates teisest haiguspäevast. Tavaolukorras võib nõustuda, et inimesel peab ka oma tervise puhul olema kasvõi minimaalne omavastutus, kuid Tallinnas on nakkuse levikuga asjad käest väga ära läinud. Selle otsusega jõuab Tallinna linnapea oma riigist ning oma erakonnakaaslastest taas ette.

Iseenesest on päris jabur olukord kui Eestis on üks omavalitsus, mis saab endale pidevalt lubada riigist ette jõudmist. Me teame ju, et parim oleks selles valdkonnas kohelda kõiki hädasolijaid ühtemoodi ning õiglane oleks kui selliste otsustega oleksid eesti inimesed kaetud üleriigiliselt ühtlaselt – kui me kriisi ajal otsustame solidaarselt käituda. Kui eriti Tallinna puhul on peetud haigusega tööl käimise peapõhjustajaks perede toimetulekuraskusi, siis peaks rakendatud olema juba oluliselt suuremaid vajaduspõhiseid abimehhanisme.

Täna on linnapea taotlust kritiseerida võimatu, isegi ebakohane, kuna peame saama nakkuskordaja alla. Kahju on samas tõdeda, et linnavalitsus samade partneritega Toompeal valitsuses ja parlamendis millegipärast sellele ideele toetust ei leitud. Ei olnud toetust ka üleeile parlamendis laiemalt, kus lisaeelarve menetlemisel otsustas enamus parlamendiliikmeid, et esimest haiguspäeva hüvitama ei hakata.

Kokkuvõttes kannatavad need inimesed, kes Tallinnas ei ela. Me ei tohiks koroonakriisiga jõuda koostöövõimetuseni Tallinna ja Toompea vahel – ei pea olema nii kui oli Savisaare ajal, kus Toompea ja Tallinna vahel valitsesid ebakõlad või võistlemine. Kaotajaks on Eesti ühiskonna sidusus.

Isamaa peab oluliseks seista inimeste tervise eest, kuigi ideaalis peaks kõigil meil olema moraalne vastutus ka teiste Eesti inimeste ees, kellele see meede täna ei laiene.

Seega seisame oma fraktsiooniga Tallinnas täna esimese haiguspäeva hüvitamise otsuse taga, kuid samas ei poolda, et üleriigilises süsteemis üks omavalitsus kriisi ajal on võimeline pidevalt eristuma ja teised, kes Tallinnas ei ela, hüvedest osa ei saa.