Algas kohtuprotsess George Floydi tapja üle 

Esimeseks tunnistajaks oli poekülastaja Donald Williams III. Väidetavalt kasutas Floyd väikeses toidupoes valeraha. Floyd käis poekeses tihti ning oli seal tuttav nägu, poeomanik on alati enesele kindlaks jäänud, et kuigi ta pidi kahtluse tõttu politsei kutsuma, ei soovinud ta kundele eales sellist kurba saatust.

33aastane ettevõtja Williams kirjeldas, et poe ees tundus talle, et miski on viltu („mingi võnkes energia“). Ta hakkas kohapeal viibinud nelja korrakaitsjaga rääkima ja soovitas neil maaslamava suure mehemüraka pulssi katsuda. Derek Chauvin surus mäletatavasti põlvega kahtlusaluse kaelale.