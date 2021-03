„JÄRGMINE PEATUS“ | Eestlanna Tšiilis: kohalikud on rassistlikud – mul on tänu euroopalikule välimusele uksed kergemini avanenud  

Et Tšiilis head tööd leida, mängivad tihtipeale rolli just tutvused. Samas kinnitab turunduse alal tegutsev Liina, et tema pole ühtegi tööd saanud tutvuste läbi. Küll aga nendib noor naine, et ilmselt on ta pakkunud ettevõtetele huvi ka oma heledapäisuse poolest. Tasuva töö leidmisel on A ja O ka hispaania keele oskus, sest inglise keelt osatakse sealmail halvasti.

Kuigi Tšiilit nimetatakse Lõuna-Ameerika Šveitsiks ning elatustase on teiste piirkonna riikidega võrreldes väga hea, siis tegelikult on seal palju probleeme. Võrdlemisi kallis riigis on miinimumpalk 300 euro kandis ning Liina toob võrdluseks välja, et tema teenib sellest seitse-kaheksa korda rohkem. Suur ebavõrdsus inimeste vahel päädis 2019. aastal sotsiaalse ülestõusuga – ka sel teemal mõtiskleb Liina pikemalt.

Loe ka Liina põnevat blogi SIIT!

Vestlust juhib Liina Metsküla.