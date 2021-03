Eesti uudised FOTOD KOHTUST | Venno Loosaar mõisteti alaealise väärkohtlemises süüdi Toimetas Kristjan Väli , täna 12:09 Jaga: M

Foto: Erki Pärnaku

Lapseealise väärkohtlemises süüdistatava näitleja Venno Loosaare kohtulugu on lõppenud. Harju maakohus otsustas, et Venno Loosaar on süüdi ning karistuseks määrati viis aastat tingimisi, koos kriminaalhooldaja kontrolliga. Samuti peab Loosaar osalema sotsiaalprogrammis ning maksma kinni nii ekpertiisitasud kui ka kannataja esindaja kulud.