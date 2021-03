Koroona läbipõdenutel on peaaegu võimatu välismaale minna

"Praegu saab võtta perearsti tõendi või teha antikehade tõend, mis näitab, et inimene on haiguse läbi põdenud ja saanud antikehad, see tõend inglise keelde panna ja püüda sellega piiril tõestada," rääkis välisministeeriumi Euroopa küsimuste asekantsler Märt Volmer teisipäeval "Terevisoonis".