Perearst Ruth Kalda: koolilapsed võib veel sel õppeaastal kontaktõppele lubada 

"Kui need 1. märtsist kehtestatud piirangud avaldavad mõju, peakski täpselt nüüd hakkama see vaikselt ilmsiks tulema. Kujutan ette, et aprilli teises pooles või alates teisest nädalast võiks olla rekordnakatumiste mõju juba täiesti möödas," avaldas Kalda ERR-iga rääkides lootust.

Teadusnõukoda on soovitanud, et aluseks võiks võtta nakatumiskordaja, mis peaks olema suurusjärgus 0,85-0,88, et koole ettevaatlikult taas avama hakata. Praegu on kordaja 0,9.