Ravikindlustamata kodanike koroonakuludeks on läinud ca 337 000 eurot 

Koroonaravi on riigi poolt tagatud ning selle eest maksab maksumaksja. Raha kulub koroonaraviks kõvasti. Hiljaaegu teatas valitsus, et on heaks kiitnud lisaeelarve eelnõu, millega suunatakse kriisi ületamiseks tervishoidu enam kui 150 miljonit eurot. Sellest 52 miljonit haiglate, kiirabi ja teiste raviasutuste erakorraliste Covid-19 lisakulude katteks.