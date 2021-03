Lüganuse valla hooldekodu põlengu põhjustas tõenäoliselt elektriseadme rike 

12. jaanuaril teatati häirekeskusele põlengust Lüganuse valla Männiku hooldekodus. Tulekahjus hukkus kolm hooldekodu elanikku ning põlengu asjaolude väljaselgitamiseks alustati kriminaalmenetlus, teatas Viru ringkonnaprokuratuur.

Päästeameti ohutusjärelevalve büroo juhataja Marti Siim sõnas, et hoone elektripaigaldisi kontrollis elektriettevõte viimati 2015. aastal ning alanud aastal oli plaanitud uus kontroll. „Ka siis, kui asjatundja on elektrisüsteemi regulaarselt kontrollinud tasub olla tähelepanelik ning kõigile kõrvalakalletele kohe reageerida ning spetsialistiga suhelda. Sellistes kõrvalekalleteks võib olla näiteks pistikupesa „surisemine“ või teistsugune heli, kui ühendada elektriseade,“ ütles Siim.

Ka Päästeamet on aastatega hoonet korduvalt kontrollinud – nii pikemalt ette teatades kui ka nii öelda üllatusmomendina. „Tuvastatud rikkumised ei ole olnud tõsised ning need on kõrvaldatud,“ ütles Siim.

Siim kirjeldas, et hoones oli automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, mis on mõeldud tulekahju kiireks avastamiseks ning helisignaaliga inimeste teavitamiseks. „Nimetatud süsteem ei olnud häirekeskusega liidetud ja kõnealusel juhul ei pidanudki olema. Küll aga tagaks kirjeldatud lahendus selle, et süsteem edastab info võimalikust tulekahjust otse häirekeskusesse ning tulekahjust teavitamine ei sõltu asjaolust, millal keegi päästjad välja kutsuda saab. Hoonetes, kus võivad viibida abivajajad, on mõtlemise koht, kuidas info tulekahjust päästjateni kõige kiiremini jõuaks,“ ütles Siim.