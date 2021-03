Politsei alustas maskikandmisest keeldunud naise asjus väärteomenetlust

„Kuigi politsei- ja piirivalveametil puudub pädevus menetleda maski mittekandmist, tuleb arvestada, et igasugune piirangute pahatahtlik eiramine, millega kaasneb avaliku korra rikkumine või kaupluse sisekorrast tulenevate nõuete mittetäitmisel kaupluse territooriumile tahtevastaselt tungimine või seal lahkumata jätmine, toob kaasa menetluse ja ka üsna tõenäoliselt karistuse,“ teatas Ida-Harju politseijaoskond sotsiaalmeedias.

"Loomulikult soovime, et selliseid olukord ette ei tuleks ja kõik mõistaksid, et kehtestatud piirangud on meie kõigi ühistes huvides. Ainult ühise pingutuse teel saame naasta normaalsusesse," teatas politsei.