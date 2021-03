„SUHTEMINUTID“ | Mis siis, kui seksist saab kõrini? Orgasmide kuninganna annab nõu, kuidas taasavastada kirg

Mida teha siis, kui seksist saab kõrini? Nõu annab orgasmide kuninganna Karolin Tsarski!

Pinge ja stress ei lase seksuaalenergial voolata

Karolin selgitab, et tihti ei paku naistele seksuaalsus naudingut, sest nende jaoks toimub seksimine näiteks liiga kiires tempos. Stressi ja pinget on niigi liiga palju. “On loomulik, et sel juhul on seksuaalenergia hästi kinni või pärsitud - see ei voola loomulikult ja siis teebki naine vastu tahtmist nö selle asja ära,” selgitab ta murekohta. "Kui teha tegevust, mis pole nauditav, kaob ka isu."

Et seda lahendada, soovitab Karolin partnerist natuke eralduda ja lõpetada seksimine teadlikult mõneks ajaks ära. Võtta aega iseenda jaoks, käia kasvõi üksi looduses või pannagi uks kinni. Teha üksi joogat või midagi muud, mis viib sind endaga kontakti, et sa leiaks esmalt üles enda ja oma lõdvestumise, elurõõmu ja vitaalsuse.

Taaskohtudes võiks aga mõelda tagasi suhte alguse poole, kus te alles kurameerima hakkasite. “Kuidas ma näiteks ennast siis riidesse panin, kuidas ma sättisin ennast kohtingule, kuidas ma oma partnerit üldse nägin või mida ma temast mõtlesin? Näiteks imetlesin, et ta on nii tugev, intelligentne või hea huumorimeelega ja mida ma sel hetkel tundsin,” soovitab ta järele mõelda. Samuti tasub tuua tagasi romantilisi tegevusi. Näiteks mõnest peenemast restoranist süüa koju tellida, küünal põlema panna, korraldada kohting ning rääkida sügavamatel teemadel. Nii on võimalik taas oma partnerit natuke sügavamalt tundma õppida, hakata omavahel jälle ühendust looma.

Nipid, kuidas tundlikkust taas äratada