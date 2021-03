Juhtkiri | Testige Lasnamäed! 

Et laialdane testimine aitab edukalt nakkusahelad läbi lõigata, enne kui need jõuavad paisuda suuremateks kolleteks, teame väiksemate masstestimiste näitel. Viimaseid on terve viiruskriisi vältel läbi viidud näiteks hooldekodudes, ent nädalavahetusel jõudis meieni ka uudis, kuidas Kuperjanovi jalaväepataljonis tuvastati laustestimise käigus 56 koroonapositiivset ajateenijat.

Ilmselt oli nende seas nii selliseid, kellel haigussümptomid polnud jõudnud veel välja lüüa, kui ka neid, kes põevadki salakavalat haigust vaevumärgatavalt, et seda on raske eristada näiteks külmema kevadilmaga kaasnema kippuvast kergest nohust. Ent vaevusteta inimeste testimine kindlustab, et haigus ei ulatuks nendeni, keda see võiks mõjutada raskelt.

Kiirtestide turuletulekuga – mis õnnestus hoolimata riigiaparaadi esialgsest skepsisest – on ka paljudel kaugtööd mittevõimaldavatel töökohtadel tekkimas komme oma töötajaid teatud regulaarsusega testida, mis on igati kiiduväärt, sest just töö juurest nakkuse saamine on ikka veel piisavalt sage nähtus. Seetõttu pidas ka Tallinna linn põhjendatuks hakata hüvitama haiguslehe esimest päeva, mida polnud seni enda kanda võtnud riik ega (paljud) tööandjad.