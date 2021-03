Kommentaar Igor Gräzin | Soomere ja Viilma – mõlemad sobiksid presidendiks Igor Gräzin, jurist-kolumnist , täna 18:08 Jaga: M

Kuna ma olin esimene, kes esitas aasta alguses televisioonisaates kaks presidendikandidaati – Tarmo Soomere ja Urmas Viilma –, siis arvan, et olen kohustatud seda ideed edasi arendama. Seda enam, et praeguse presidendi valimised tulenesid riigikogu tollase esimehe, Eiki Nestori ärasoperdamisest, ja see, et ta pole enam isegi riigikogu tagapingis lihtliige, on karmavõla tasumine Eesti rahvale. Selle asemel, et kaitsta tol hetkel riigikogu ajakirjanike rünnakute eest – riigikogu ei suutvat presidenti ära valida, mis oli vale! – valiti ära nüüdne riigipea.