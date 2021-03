Andre Visse | Vandenõuteooriad ja libauudised kaotavad meie sideme tegelikkusega 

Sealjuures ei saa sellise valeinfo levitajad pahatihti ise arugi, et nad jagavad „fakte“ või „uudiseid“, mida on meelega moonutatud või mille loomise eesmärk ongi tekitada võimalikult palju segadust. Kiiresti arenev tehnoloogia nõuab sellest arusaamiseks aina rohkem valdkonnaspetsiifilisi teadmisi. Psühholoogid on ühe peamise põhjusena, miks kipuvad inimesed vandenõuteooriaid ja väärinfot uskuma, pakkunud välja asjaolu, et nii saavad inimesed lihtsa selgituse mingi keerulise nähtuse kohta, millest nad tegelikult aru ei saa ja mis neid seetõttu hirmutab.

Nii tundub see olevat ka uute tehnoloogiatega. Enamus inimesi ju tegelikult ei tea, ja ei peagi teadma, kuidas täpselt töötab nutitelefon, rääkimata siis asjade internetist. Seda enam aga on oluline, et me oskaksime infoväljast sõeluda välja ebausaldusväärse teabe ning usaldaksime oma valdkonna eksperte. Soovitan alati küsida endalt, kas see, mida ma praegu vaatan või loen, on pärit usaldusväärsest ja asjatundlikkust allikast. Kas tema, kes sulle just jagas Facebookis esmaspilgul väga põnevat teooriat, on ikkagi selle valdkonna ekspert? Juhul kui me neid küsimusi ei küsi, loome me endale alternatiivse reaalsuse illusiooni, mille tulemusel võime kaotada sideme tegelikkusega.