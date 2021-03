Eesti uudised Vaimupuudega naine ründab tänaval lapsi. Ema: ta haaras lapse juustest ja sikutas! Kadri Kuulpak , täna 18:58 Jaga: M

GALERII

PÄÄSES EHMATUSEGA: Pereema Katre Tamme last ründas 36aastane sügava vaimupuudega naisterahvas. Tamme loodab, et omavalitsus suudab vaimupuudega naist ning teda hooldavaid ema ja vanaema aidata. Foto: Erakogu, Martin Ahven

„Ta lõi mu last lagipähe!“, „Ta tahtis mu aastast last näost krabada!“, „Ta sikutas mu last juustest!“ – kirjeldavad vanemad, kuidas Tallinna Nõmme linnaosas elav sügava vaimupuudega naine on korduvalt lastele kallale tunginud. Märtsis on politseid teavitatud kolmest rünnakust. Kuidas saavad omavalitsus ja politsei vaimupuudega naist ning kogukonda aidata?