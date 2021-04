Näitlejanna Tiina Mälberg: peame õppima olema terved ja tugevad, et ennast seeläbi aidata 

Protseduurid

„Armastan igasuguseid koduseid protseduure – lisaks kreemitamisele ka näiteks näomaske, näpuotstega masseerimisi. Kurnavamal perioodil kasutan silmaümbruste turgutamiseks kummeliõite tõmmisest tehtud jääkuubikuid. Üks hea rutiin on jaheda veega seitse korda järjest kätega näost üles tõmbamine, mis lõdvestab lihaseid ja on hea sissejuhatus muude protseduuride juurde asumiseks,“ kirjeldab Tiina, aga lisab ka, et kõige enam panustaks ta ikkagi magamisele ja püüab seda ise võimalikult korralikult teha.

„Hommikuti on väga oluline keha äratamine – kompamine, patsutamine ja muud harjutused. Olgu see nägu või mõni muu kehaosa, kui seda puudutustega stimuleerida, siis lihased aktiveeruvad ning vabanevad sundasenditest. Üldiselt on ka nii, et kui hakkad ennast ühest kohast puudutama ja mudima, siis teine koht, mis samuti tähelepanu vajab, annab endast kohe märku. Kuna olen prillikandja, pean endale aeg-ajalt meelde tuletama, et näolihaseid tuleb samuti lõdvestada,“ juhib Tiina tähelepanu.

Ta lisab, et ükski tubane protseduur ei asenda värskes õhus liikumist: „Ma armastan loodust, merd, aias nokitsemist ja metsas jalutamist.“

Keha

Tiina rõhutab, et enda keha kuulamine on talle hästi oluline, sest alati ei saa oodata abi väljastpoolt. Terve olemise on ta enda jaoks mõtestanud järgmiselt: „Terve ei ole ainult see, kes pole haige, vaid see, kes on tervik. See tähendab, et meie mõtted ja tunded on füüsisega väga tugevalt seotud ja haigused viitavad sellele, et tervikus on midagi paigast ära. Peame õppima olema terved ja tugevad, et ennast seeläbi aidata.“

Kuidas naine ise seda mõtet järgib ja teadmisi saab? „Tegelen iseenda kui tervikuga pealaest varbaotsteni, ning näonahk või -lihased on vaid üks osa sellest. Harjutused kogu keha ulatuses on olulised, et hoida minu instrumenti hääles. Ette satuvad need nipid ja teadmised, mis mind kõnetavad või on hetkel vajalikud. Elu ise loob seoseid,“ selgitab Tiina.