Lastepsühholoog: sa võid abi vajada ka siis, kui nägid väiksena pealt seksuaalvägivalda 

Mariana Saksniit on üks neist, kes juhivad sotsiaalkindlustusameti ohvriabi seksuaalvägivalla ohvrite tugigruppe. Märts on olnud seksuaalse väärkohtlemise temaatikas murranguline kuu – paljud kunagised ohvrid on rääkinud ausalt oma üleelamistest ning nõudnud muutusi, et lapsed oleks paremini kaitstud.