Eesti uudised Kunstnik Malle Leisi maali pähe müüakse võltsingut? Tütar Sandra Jõgeva: „Sellist käpardlikku maali minu ema tööks nimetada on alandav!“ Kristiina Tilk , täna 16:27 Jaga: M

Foto: Kollaaž: Raigo Pajula / Ekspress Meedia, väljavõte haus.ee kodulehelt, Madis Veltman / Ekspress Meedia

Haus galerii pani 2100eurose alghinnaga oksjonile maali „Tulbid“, mille autoriks on märgitud 2017. aastal surnud maalikunstnik Malle Leis. Oksjonil oleva taiese on foto põhjal autentseks tunnistanud kunstiteadlane Mai Levin, kuid Leisi tütar Sandra Jõgeva seda arvamust ei jaga. „Ma tunnen oma ema töö une pealt ära. See maal on odav ja nahaalne võltsing!“ põrutab ta.