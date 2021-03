RÜVETATUD AJALUGU: pätt teenis 120 eurot ja tekitas 50 000 eurot kahju 

Vandaal askeldas Reopalu surnuaial millalgi 2020. aasta lõpus – tema kätetöö avastati 26. detsembril, 5. jaanuaril jõudis info meediasse ja kaks päeva hiljem löödi pätil käed raudu. Nüüdseks on ta oma teo üles tunnistanud, kuid kriminaalmenetlus veel käib – kultuurimälestise rikkumise paragrahvi alusel, mille eest võib karistada kuni viieaastase vabaduskaotusega. See on aga alles loo algus.