1,5 MILJONI EEST KÄKK?! Mis ometi juhtus Otepää keskväljakuga? Kas kogu kupatus tuleks uuesti teha? 

Kui võrrelda 2017. aastal arhitektuurivõistluse võitnud kavandit nüüdse tulemusega, siis on neil õige vähe ühist, ent see võib olla ka maitseasi. Palju hullem on see, et väljakule maha pandud betoonist plaadid on ositi lagunenud, maapind lainetab aga sel määral, et vähemasti üks sadevee äravoolukaev näib olevat mitte lohus, vaid künkal. Maha on pandud punased plaadid, aga nende pinnale pressiv hall sade tekitab mulje, nagu vaevaks kive mingi ekseem.