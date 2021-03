VAATA VIDEOST: TA LIIGUB SIISKI! Suessi kanalit ummistanud kaubalaev pääses vabaks

Esialgu pole kindel, millal laevaliiklus kanalis jälle jätkuda saab. Ka Ever Given ei seila kohe sihtkohta edasi. Hetkel ootab mereummikus enam kui 370 alust. Mitmed kaptenid otsustasid juba kurssi muuta ja minna pikemat teed ümber Aafrika.

Kaldast sai alates möödunud teisipeävast olulist kaubandusteed tõkestanud konteinerlaev lahti juba esmaspäeva hommikul. Ever Given on üks maailma suurimaid kaubalaevu, 400 meetrit pikk ning risti kanalisse kinni jäädes katkestas ta liikluse mõlemal suunal. Konteinereid on tema pardal kokku umbes 20 000, muu hulgas ka Eesti kaupu. Pühapäeval alustasid Suessi kanali ametnikud laeva koormuse kergendamiseks konteinerite eemaldamist.