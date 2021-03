NELJAKORDNE MAAILMAMEISTER! Soome on taas maailma kõige õnnelikum riik 

Maailma Õnneraporti (World Happiness Report) andmeil kuuluvad maailma rõõmsaimate rahvast sekka soomlaste järel islandlased, taanlased, šveitslased ja hollandlased. Kõik Skandinaavia riigid mahuvad esikümnesse ära. Väikese kukkumise on teinud kanadalaste õnnetunne – 10. kohalt 15. kohale. USA on nüüd oma naabrist koha võrra õnnelikumgi. Meie lähinaabritest on veel Venemaa 60. kohal, Läti 34. ja Leedu 29. kohal.