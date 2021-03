Eesti uudised MÕJUTAB KA EESTIT: Suessi kanali vabastamine on alles esimene samm – olukorra klaarimine võtab aega Aare Kartau , täna 15:40 Jaga: M

Ever Giveni vabastamine ja Suessi kanalil liikluse taaskäivitamine on alles esimese probleemi lahendamine Foto: Reuters/Scanpix

Esmaspäeval levisid viimaks kauaoodatud teated, et eelmisel nädalal Suessi kanali täielikult blokeerinud hiiglaslik konteinerlaev Ever Given õnnestus viimaks kaldast vabastada. See ei tähenda aga seda, et olukord on peatselt lahenemas – ummikust tingitud probleemid jätkuvad ka pärast liikluse taastamist. Intsidendi kahjulikust mõjust saavad oma osa ka Eesti ettevõtted.