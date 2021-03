Minister Liina Kersna peab selgitama, kas Mailis Repsi kohvimasin tagastati ministeeriumile 

Riigikogulased kirjutavad arupärimises, et minister Repsi ametiaegadel HTM-s toimunud korra- ja seadusrikkurmiste ilmsikstuleku järel kinnitas miniseeriumi juhtkond avalikkusele, et analoogiliste väärnähtuste edaspidiseks vältimiseks tuli teha mõningaid täpsustusi majasisestes regulatsioonides - näiteks ametiauto kasutamise osas jms, millega võeti olukord kontrolli alla sedavõrd kindlalt, et tulevikus ei ole HTM-s senised ametialased kuritarvitused ka juhtkonna enda poolt enam võimalikud. Jaak Valge ja Helle-Moonika Helme soovivad minister Liina Kersnalt teada missuguseid õigusakte on ta muutnud, et kõiki sarnaseid juhtumeid ning riigivara kuritahtlikku ja omakasupüüdlikult kasutamist nii ministri kui ministeeriumi juhtkonna poolt edaspidi välistada ja kas väidetavalt 3000 eurot maksev kohvimasin Jura on ministeeriumile tagastatud.

Keskkriminaalpolitsei on Mailis Repsile esitanud kuriteokahtlustuse omastamises ja see puudutab ka ministeeriumi Jura kohvimasina isiklikeks hüvedeks kasutamist.