Ministeerium tahab kohtud panna ise tsiviilasjades maksma kohtupsühhiaatriaekspertiiside eest 

„Viru maakohtus tellitakse tsiviilasjades kohtupsühhiaatriaekspertiisid EKEI kaudu ning tegemist on olnud kohtunike tööd lihtsustava süsteemiga. Kohtunikud on seisukohal, et EKEI-l on oluline roll administratiivülesannete täitmisel – eksperdi leidmisel ja eksperdiga kokku leppimisel, mida Teie kirja valguses peaksid hakkama tegema kohtunikud ise,“ leiab Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo vastuseks kantsler Saare pöördumisele. Kohtunikud on seisukohal, et puudub põhjendus olemasoleva süsteemi muutmiseks, eriti arvestades, et EKEI põhimääruse järgi koordineerib EKEI kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist, selgitab kohtu esimees. „See säte on ka tänasel päeval kehtiv ning Viru maakohus on seisukohal, et nimetatud sättele tuginedes ei ole EKEI-l võimalik ekspertiiside koordineerimisest keelduda,“ kinnitab Naaber-Kivisoo.