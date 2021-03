Kohtukord on muutumas: kes maksab edaspidi psühhiaatrilise ekspertiisi eest?

„Aastas tehakse umbkaudu 2000 kohtupsühhiaatriaekspertiisi, nendest ca 1600 tehakse tsiviilmenetluses, millest omakorda ca 1000 eestkosteasjades. Sealjuures tellib kohtunik tsiviilkohtu menetluses enam kui pooltel juhtudel ekspertiisi otse mõnelt psühhiaatrilt või psühhiaatriakliinikult. Kuna tellimine toimub EKEIst mööda minnes, on otstarbekas ka tellimuse eest tasumine viia EKEIst välja,“ teatab Saar kohtutele. Viimaste eelarves on olemas arvestuslik eelarve kohtute kolmandate isikute kulude katmiseks, mida tuleb edaspidi kasutada ka kohtupsühhiaatriaekspertiiside arvete maksmiseks tsiviilasjades, lisab ta. Kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegijad esitavad arve otse kohtule.

„Viru maakohtus tellitakse tsiviilasjades kohtupsühhiaatriaekspertiisid EKEI kaudu ning tegemist on olnud kohtunike tööd lihtsustava süsteemiga. Kohtunikud on seisukohal, et EKEI-l on oluline roll administratiivülesannete täitmisel – eksperdi leidmisel ja eksperdiga kokku leppimisel, mida Teie kirja valguses peaksid hakkama tegema kohtunikud ise,“ leiab Viru maakohtu esimees Liina Naaber-Kivisoo vastuseks kantsler Saare pöördumisele.

Kohtunikud on seisukohal, et puudub põhjendus olemasoleva süsteemi muutmiseks, eriti arvestades, et EKEI põhimääruse järgi koordineerib EKEI kohtupsühhiaatriaekspertiiside tegemist ja rahastamist, selgitab kohtu esimees. „See säte on ka tänasel päeval kehtiv ning Viru maakohus on seisukohal, et nimetatud sättele tuginedes ei ole EKEI-l võimalik ekspertiiside koordineerimisest keelduda,“ kinnitab Naaber-Kivisoo.