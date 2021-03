Kohus lahendab ERIALi asutajaliige kautsonitaotluse aprilliks 

Neljapäeval oli Harju maakohtus istung, kus arutamisel oli taotlus asendada tõkend Ilya Dyagelevi vahistamises kautsjoni vastu. Eeluurimiskohtunik teatas, et määrus tehakse teatavaks 8. aprillil, rääkis investeerimiskelmuse, omastamise ja altkäemaksu andmise kahtlustuse saanud Ilya Dyagelevi kaitsja advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat Dmitri Teplõhh, kelle sõnul on ennekuulmatu olukord, kus kautsjoni kohaldamise küsimust arutab maakohus kuu aega: taotlus esitati 12. märtsil , 18. märtsil teatas kohus, et istung on määratud 25. märtsiks. Teplõhh leiab, et kõik küsimused, mis on seotud vahistamisega ja vahistatu olukorra leevendamisega, tuleb lahendada viivitamatult. „Tõsi, seadus ei kirjuta taotlust arutavale kohtule täpselt ette, mis tähtaja jooksul peab kohus kautsjoni kohta otsust langetama. Kuid viimane ei tähenda, et vahistamise (kui kahtlustatava põhiõiguste kõige intensiivsema riivega tõkendi) asendamist, võib kohus arutada ja otsust kujundada ebamõistlikult kaua,“ selgitas ta. Teplõhh rõhutab, et „kui kohtus võtab kautsjoniga seotud küsimuse lahendamiseks liigikaudu kuu aega, vahistamist aga antakse kaheks kuuks, siis põhimõtteliselt muutub vahistatu võimalus vabaneda kautsjoni vastu illusoorseks – pigem kannatada vahi all veel üks kuu, kui oodata kohtult kuu aega võimalikku otsustust ja pärast otsida rahalisi vahendeid kautsjoni maksmiseks.“. „Ausaks ja õiglaseks ei saa pidada olukorda, kus isikule seadusega ettenähtud õigused ja võimalused muutuvad menetleja või kohtu toimingute tõttu mõttetuks, ehk isik ei saa neid tõhusalt kasutada ja pigem loobub nendest“.