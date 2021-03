Juhtkiri Juhtkiri | Eakad on endiselt vaktsineerimata Ohtuleht.ee , täna 19:12 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Oleme küll saanud kaasa elada riigikogulaste ja valitsuse liikmete vaktsineerimisele ning saanud lugeda Tanel Kiige aruannet, kuidas ta end tundis pärast vaktsiinisüsti, kuigi mitte seda ei ihale üldsus kuulda sotsiaalministri suust. Praeguseks on vaktsineerimine käinud juba tervelt kolm kuud, kuid pole erilist põhjust uhke olla, et Eesti on Euroopas vaktsineerimise näitajatelt üsna esirinnas, sest terves Euroopa Liidus on näitajad vaktsiinipuudusel ühtlaselt madalad.