Keenia advokaat kaebab Iisraeli ja Itaalia Rahvusvahelise Kohtu ette Jeesuse tapmise eest ning kavatseb tõendina kasutada Piiblit 

See pole esimene kord, kui Indidis on üritanud Jeesuse tapjaid vastutusele võtta. Ta tegi esimese katse 2007. aastal, kuid ebaõnnestus, sest Nairobi kohus lükkas tema avalduse tagasi, vahendab SeniorNG.

Oma väidetega käskis ta Rahvusvahelisel Kohtul tunnistada, et Jeesus Kristuse menetlus Rooma kohtutes oli ebaseaduslik. Kuid ka see ebaõnnestus. Nii nagu Nairobi kohus, ajas ka Rahvusvaheline Kohus ta minema.

Indidis selgitas oma kõnes, et algatas kohtuasja seetõttu, et tema kohus on kaitsta Jeesuse väärikust. Ta avaldas, et kõik juhtumi jätkamiseks vajalikud tõendid on Piiblis.