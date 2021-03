Maailm Vene arstid nõuavad Navalnõi viivitamatut ravimist Ohtuleht.ee , täna 18:20 Jaga: M

Pokrovi koloonia, kus viibi vahi all Aleksei Navalnõi Foto: Reuters/Scanpix

Venemaa arstid kirjutavad oma internetiportaalis The Insider avaldatud kirjas, et Pokrovi koloonias (pildil) vahi all viibiva Aleksei Navalnõi juurde lubataks viivitamatult arstid, kes pole seotud kinnipidamisasutustega.