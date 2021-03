Eesti uudised Sangaste loss jääb erakätesse kohtuotsusest olenemata Arvo Uustalu , täna 17:44 Jaga: M

GALERII

ERAKÄTES: Valdade ühinemise eel läks Sangaste loss erakätesse. Foto: Aldo Luud

Paar kuud tagasi jõudis Otepää eksvallavanemaga seotud kriminaalasi prokuratuuri. Kas ja millal korruptsioonimaiguline juhtum kohtusse läheb, on veel lahtine, kuid valla seisukoht on, et omavalitsus Sangaste lossi tagasi ei taha.