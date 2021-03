Mart Riikoja | Mõtteid ühest nimeloost 

Nelery sai aga nime… kahe ja poole aastaselt! Miks siis ometi nii? Põhjus lihtne: miskisuguse Rakvere ametniku arvates ei sobi Nelery lapsele nimeks kohe mitte. No et on kuidagi võõras, umbes nagu Kolumbus Krisostomus või midagi muud sarnast. Ja see ametnik toetus uuele nimeseadusele.