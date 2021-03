KATSE: Barcelonas ja Amsterdamis lubati noored lõbutsema  

„Tere tulemast ühele kõige põnevamale kontserdile kogu meie tegutsemisaja jooksul. Me pääseme nüüd lavale esimest korda 18 kuu jooksul,“ ütles bändi solist Santi Balmes avasõnad. „Kuid seda lõbu on vaid üheks õhtuks ja nautige vabadust, nagu suudate.“ Vastu kõlasid esimese laulu „Nadie por las calles“ („Tänavad on inimtühjad“) ajal innukate noorte hurraahüüded. Balmes palus vabandust, et algus veidi viibis: kolmes ammu suletud ööklubis avatud kontrollpunktis ei jõudnud 80 meditsiiniõe nii kiiresti viiruseteste teha, kui loodeti. Tulemus oli selge hiljemalt veerand tunni pärast ja igale selle läbinule jagati ühekordne FPP2 mask (filtreerib vähemalt 95 protsenti kahjulikest viirustest). Need üksikud, kes tunnistati nakatunuks, said piletiraha tagasi. Kontserdi ajaks oli ka halli ventilatsiooniseadmed viimase peale keeratud.