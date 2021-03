Lumest ja lörtsist veel pääsu pole 

Päeval sajab siin-seal veidi vihma, õhtul muutub sadu laialdaseks ja tihedamaks. Puhub tugev lõunakaare tuul. Õhutemperatuur on öösel -2 kuni 1, Lääne-Eestis kuni 3, päeval on 4 kuni 9, Kagu-Eestis kuni 11 soojakraadi.



Teisipäeval sajab öösel sagedasti vihma. Päeval on sajuhooge hõredamalt. Puhub tugev edela-, päeval ka läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 2 kuni 7, päeval 8 kuni 11.



Kolmapäeva õhtul jõuab madalrõhulohulohk ühes tihedama sajuga. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 3 kuni 8, päeval 8 kuni 12.



Neljapäeval algab jahedama õhu sissetung. Öösel üle liikuva madalrõhulohu vihmasaju sekka tuleb järjest enam lörtsi. Tuul pöördub loodesse ja on võrdlemisi tugev. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni 5, päeval 4 kuni 8 soojakraadi.