Alaskalased hädas: rongad röövivad poe parklas nende sisseoste 

Ostleja Matt Lewallen ütles, et pakkis oma toidukaupu parklas autosse, kui rongad lendasid ostukäru kallale, et varastada tema ostetud ribiliha. Lewalleni sõnul oli lihatükk umbes 10–18 sentimeetri suurune. "Nad teavad, mida nad teevad, see pole nende esimene kord," ütles Lewallen. "Nad on väga paksud, nii et ma arvan, et neil on seal terve süsteem taga."