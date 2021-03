Suessi kanali läbimist ootavad 20 laeva, kus juba pikemat aega ootavad laadimist nälgivad loomad 

Suessi kanalis on ootel enam kui 200 laeva, mille hulgas on ka 20 loomaveolaeva, vahendab TheGuardian. Kardetakse, et kui ummistus kestab veel kaua, võivad laevadel olevad karjaloomad nälgida, dehüdreeruda ja isegi surra.

Enamik laevu laadis loomi nädalaid tagasi Hispaanias ja ka Rumeenias. "Me ei saa teile nende laevade kohta midagi öelda, kuid Suessi kanali ummistumise tõttu on Hispaania administratsioon andnud korralduse, et ühtegi Saudi Araabiasse ja Jordaaniasse suunduvat loomatranspordilaeva ei tohiks laadida, senikaua kuni kanalil saab normaalselt liikuda," ütles Hispaania põllumajandusministeerium.